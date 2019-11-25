Губернатор отложил закрытие автостанции «Сокол» в Липецке

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что власти перенесут закрытие автостанции «Сокол» в Липецке, которую региональное управление дорог и транспорта планировало закрыть до 15 декабря. Об этом господин Артамонов сообщил в интервью телеканалу «Вести-Липецк».

По его словам, с жителями «нехорошо отработали». Автостанция нуждается в оптимизации, сказал господин Артамонов, но вопросы удобства пассажиров пока были решены слишком формально. Глава региона перенес решение вопроса о закрытии или продолжении работы автостанции на весну, до этого времени она будет работать в штатном режиме.

Напомним, управление дорог и транспорта ранее объяснило закрытие станции необходимостью оплачивать аренду за здание, которое невозможно реконструировать. «Здание автостанции на Соколе арендуется у РЖД, мы не имеем возможности его реконструировать, чтобы создать комфортные условия для пассажиров. Там нет туалета и нет возможности провести канализацию, невозможно соблюсти современные требования к безопасности. В таких условиях в XXI веке предоставлять услуги нельзя»,— говорили там.

Сергей Калашников