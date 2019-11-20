В Липецке закроют автостанцию «Сокол»

До 15 декабря власти планируют закрыть в Липецке автостанцию «Сокол». Как сообщает региональное управление дорог и транспорта, автостанция закрывается из-за необходимости оплачивать аренду за здание, которое невозможно реконструировать.

«Здание автостанции на Соколе арендуется у РЖД, мы не имеем возможности его реконструировать, чтобы создать комфортные условия для пассажиров. Там нет туалета и нет возможности провести канализацию, невозможно соблюсти современные требования к безопасности. В таких условиях в XXI веке предоставлять услуги нельзя»,— заявили в областной администрации. Там заверили, что все рейсы с закрытой станции способен принять автовокзал на площади Победы.

Сохранять ли какие-то из рейсов пригородных автобусов, которые сейчас отправляются с автостанции «Сокол», власти предложили липчанам. Проект сокращения рейсов вынесен на На общественное обсуждение, замечания и предложения по нему областное управление транспорта принимает до 1 декабря.

Сергей Калашников