В Ростовской области определили сумму компенсации многодетным семьям вместо участка

Депутаты Заксобрания Ростовской области одобрили законопроект, в соответствии с которым многодетным семьям региона начнут выдавать денежные сертификаты взамен участков под застройку. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Закон начнет действовать 1 января 2020 года, в ближайшие два года на земельные сертификаты планируется направить 588,9 млн руб. В 2020 году размер земельного сертификата составит 466 тыс. 617 руб. Многодетная семья сможет воспользоваться им при приобретении жилья на первичном и вторичном рынке, при строительстве дома, при внесении паевого взноса в жилищный кооператив или на погашение ипотеки.

«Право на земельный сертификат возникает у многодетных семей, проживающих в муниципальных образованиях, где отсутствуют свободные территории»,— отметил министр строительства, архитектуры и территориального развития, Сергей Куц, его слова приводятся в сообщении. По его словам, очереди образовались в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге, в них в общей сложности состоят около 5,7 тыс. семей.

Руководитель региональной общественной организации многодетных семей «Донская семья» Людмила Киселева считает, что размер компенсации вызовет недовольство получателей. «Очевидно, что участок в черте города с инфраструктурой, который обязаны предоставлять, и выплата в размере 466,6 тыс. руб. — это несоизмеримые вещи. Такая компенсация выглядит как попытка властей откупиться от многодетных семей, снять с себя обязательства по обеспечению инфраструктуры. Но многие многодетные согласятся на выплату, просто потому что им некогда возмущаться, бегать по кабинетам и отстаивать свои права»,— отметила она в разговоре с „Ъ-Юг“.

Подробнее о законопроекте читайте в тексте „Ъ-Юг“ «Сотни вместо соток».

Кристина Федичкина