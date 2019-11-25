В гибели двоих людей в яме с кипятком в Пензе усмотрели вину экспертов из Уфы

В Пензе решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» в отношении экспертной организации ООО «КАН» (Уфа). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Организация проводила экспертизу промышленной безопасности трубопровода горячей воды, в результате порыва которого в яме с горячей водой погибли двое человек. Эксперты признали техническое устройство соответствующим требованиям промышленной безопасности, критические утончения толщины стенки трубопровода обнаружены не были. При этом прокурорская проверка показала, что толщина стенок трубы в месте порыва составляет 2-4 мм, что не соответствует выводам экспертизы.

Проверка по факту трагедии, произошедшей 19 ноября на улице Аустрина, продолжается.

Иван Сергеев