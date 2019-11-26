«Зенит» вернулся в пятерку

В понедельник в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ в деле были четыре из пяти топовых клубов первенства. В центральном матче игрового дня УНИКС принимал «Зенит» и уступил со счетом 80:93. А вот ЦСКА, вернувшийся домой после непростого турне по Испании, по ходу которого потерпел два поражения в Евролиге, отыгрался на «Нижнем Новгороде», победив со счетом 94:69. Третью победу после смены тренера одержал «Локомотив-Кубань», уверенно справившийся с «Зелёна-Гурой» — 93:71.

От «Зенита» в этом сезоне все еще ждут многого. Команда под свой дебют в Евролиге провела впечатляющую заявочную кампанию, собрав состав, равного которому в Санкт-Петербурге ранее не было. Но во что-то дельное это никак не выливается. В Евролиге «Зенит» пока худший. Плохо идут дела и в Единой лиге ВТБ. В ней подопечные Жоана Плазы сильно начали, обыграв во втором туре ЦСКА, но потом результаты пошли на спад, и в Казань «Зенит» прибыл, находясь на десятом месте в «регулярке». Не лучший фон перед встречей с принципиальным соперником, ответственным, кстати, за то, что дебют «Зенита» в Евролиге не случился еще в 2016 году. Тогда именно казанцы обыграли «Зенит» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и сами пробились в главный еврокубок. При этом сам УНИКС, хоть тоже сталкивается с проблемами, выглядел все же лучше «Зенита» — как во внутреннем первенстве (5-е место), так и в Кубке Европы, где только чудо может помешать ему пробиться в следующий раунд.

Но если судить исключительно по вчерашнему противостоянию УНИКСа и «Зенита», могло сложиться впечатление, что это казанцы пребывают в кризисе, а петербуржцы, наоборот, на ходу. Это ощущение появилось не сразу. В первой половине матча игра шла равная. Команды кусали друг друга быстрыми атаками, менялись в роли лидера, и все шло к тому, что эти перегонки растянутся до последних секунд. Но это впечатление было обманчивым. Ведь у УНИКСа по-настоящему работали, пожалуй, лишь Эрик Макколум и Реймар Морган. Остальные выполняли роль доставщиков мячей. Особенно много вопросов у главного тренера УНИКСа Димитриса Прифтиса наверняка было к Алексу Тайсу. От него ждали «битвы больших» с Густаво Айоном. А она не случилась ввиду фактического уклонения Тайса от борьбы.

А вот «Зенит», напротив, смотрелся очень хорошо. Жоан Плаза пользовался тем, что у его команды более глубокий состав, поддерживая за счет частой ротации темп игры. Ему даже не пришлось перегружать Айона. С его функциями прекрасно справлялся Антон Пушков, мощно атаковавший из «краски». Ну и смертельно опасным был Алекс Ренфро, в середине третьей четверти за три минуты трижды поразивший кольцо с дистанции и добавивший еще два очка со штрафных. Для УНИКСа, отставание которого вскоре достигло 25 очков, этот рывок гостей стал роковым. Хозяева пытались взбодриться, что-то им даже удалось, но момент был уже упущен. Не помог даже натиск в финальной десятиминутке. «Зенит» переждал эту бурю и победил со счетом 93:80. Отметим, что для петербуржцев, прыгнувших сразу на пятое место (УНИКС теперь шестой), это лишь вторая победа в Казани.

Успешно сложился день и для ЦСКА, принимавшего «Нижний Новгород». Армейцам, на прошлой неделе совершившим трудный вояж по Испании, где они последовательно уступили «Басконии» и «Реалу» в рамках Евролиги, нужно было восстановить уверенность в своих силах. С задачей они справились. ЦСКА победил — 94:69 — и продолжил погоню за «Химками», единственной командой, еще не проигрывавшей в нынешнем первенстве Единой лиги ВТБ.

Наконец, «Локомотив-Кубань», как и «Зенит», угодивший в сложное положение на европейской арене (краснодарцы рискуют выбыть из Кубка Европы после первого группового этапа), принимал «Зелёна-Гуру». «Локомотив» победил со счетом 93:71 и сделал еще один шаг к выздоровлению. Их было уже три. Все они случились после отставки главного тренера Луки Банки. Его место в качестве исполняющего обязанности занял Богдан Крайчич.

Александр Петров