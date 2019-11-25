«Россети Северо-Запад» увеличили чистую прибыль до 750 млн рублей

По итогам девяти месяцев текущего года компания «Россети Северо-Запад» (бренд «МРСК Северо-Запада») увеличила чистую прибыль по МСФО на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Она составила 750 млн рублей, говорится в сообщении на сайте компании.

При этом выручка «Россети Северо-Запад» сократилась на 24,8% — до 35,3 млрд руб. Показатель EBITDA за январь-сентябрь 2019 года составил 5,2 млрд руб. — на 16,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за первое полугодие 2019 года «Россети Северо-Запад» увеличили чистую прибыль до 1,3 млрд руб.