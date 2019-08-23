«Россети Северо-Запад» увеличили чистую прибыль до 1,3 млрд рублей за полгода

По итогам первого полугодия 2019 года компания «Россети Северо-Запад» (бренд ПАО «МРСК Северо-Запада») увеличила чистую прибыль по МСФО до 1,288 млрд рублей, улучшив показатель за аналогичный период прошлого года на 9%.

Как следует из финансового отчета компании, общая выручка «Россети Северо-Запад» за январь-июнь текущего года составила 24,686 млрд руб., в том числе 3,929 млрд руб. — от реализации электроэнергии, 20,055 млрд руб. — от услуг по передаче электроэнергии и 252 млн руб. — от услуг по технологическому присоединению. Показатель EBITDA составил 4,518 млрд руб. Показатель долг/EBITDA — 2,09.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что чистая прибыть компании «Россети Северо-Запад» по РСБУ выросла на 30%.