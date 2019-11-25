Глава Удмуртии: региону нужно 10 млрд рублей на ремонт и строительство очистных сооружений

Строительство и реконструкцию очистных сооружений Удмуртии, которые могут включить в федеральный проект «Оздоровление Волги», оценили в 10 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Александра Бречалова, который выступил на «Часе субъекта» в Совете Федераций.

«Для сокращения объемов сбросов загрязненных сточных вод необходимо проведение масштабных мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений на общую сумму порядка 10 млрд руб. Мы уже направили в профильное министерство заявку о включении Удмуртии в федеральный проект и ожидаем решения правительства РФ. Пользуясь возможностью, обращаюсь к вам, уважаемые сенаторы, за поддержкой»,— заявил господин Бречалов. Он добавил, что по территории региона протекает река Кама, которая является одним из крупнейших притоков Волги.

Позже Глава Удмуртии отметил, что в республике есть объекты, «которые угрожают нормальной жизни в населенных пунктах». «В первую очередь — это столица, город Ижевск, 26-й коллектор. И очистные, которые, можно сказать отсутствуют, в пятом городе по численности — это город Можга»,— пояснил Александр Бречалов.

Ранее министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин заявлял на заседании комитета Совета Федераций по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, что на модернизацию очистных сооружений республике необходимо 4 млрд руб. Он отметил, что 70% всего фонда имеют износ свыше 60%.