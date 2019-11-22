Удмуртии необходимо 4 млрд рублей на модернизацию очистных сооружений

Модернизацию и обновление очистных сооружений в Удмуртии оценили в 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба госсовета республики со ссылкой на министра строительства региона Дмитрия Сурнина, который выступил на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Всего на территории республики требуется строительство и реконструкция 30 объектов из числа очистных сооружений. При этом 70% фонда имеют износ свыше 60%. Необходимый объем финансирования — порядка 4 млрд руб.»,— заявил господин Сурнин. Министр отметил, что от состояния обозначенных сооружений зависит здоровье более 350 тыс. человек.

Также Дмитрий Сурнин сообщил о необходимости поддержки завершения строительства очистных сооружений с полной биологической очисткой сточных вод в Можге. В 2018 года за счет бюджета Удмуртии достроили и ввели в эксплуатацию первый этап очистки — механический. Для завершения работ на объекте требуется еще 477 млн руб. Строительство и реконструкцию остальных 29 сооружений министр предложил осуществить в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», в связи с тем, что решение вопроса способствует очищению крупнейшего притока Волги — Камы. По нескольким объектам имеется проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы.