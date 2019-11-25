Новым директором ДИЗО Ростова стал Александр Безбородых

Депутаты городской Думы Ростова единогласно поддержали кандидатуру Александра Безбородых на должность директора Департамента имущественно-земельных отношений города, сообщает пресс-служба органа власти.

«Необходимо провести инвентаризацию активов для вовлечения их в экономический оборот, уменьшить объем задолженности по арендной плате за пользование муниципальной собственностью, увеличить собираемость но налогам и оптимизировать структуру Департамента для выравнивания рабочей нагрузки»,— передает пресс-служба слова господина Безбородых о перспективах работы ДИЗО.

Господин Безбородых родился 7 апреля 1981 года в Алексеевке Белгородской области. В 2003 году окончил Воронежский экономико-правовой институт по специальности «Юриспруденция». С 2003 года по ноябрь 2019 года замещал различные должности муниципальной службы в администрации города Новошахтинска. С 5 ноября 2019 года назначен на должность начальника отдела организации торгов ДИЗО Ростова и с 7 ноября исполняет обязанности директора Департамента.

Напомним, предшественница господина Безбородых Елена Серова написала заявление об увольнении по собственному желанию в конце октября.

Дарья Голякова