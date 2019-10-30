Директор ДИЗО Ростова покинет пост

Директор Департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова Елена Серова написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает Donnews.

«Я написала заявление. По собственному желанию. По следующему месту работы сказать пока не могу, время покажет», — передает издание слова госпожи Серовой.

Елена Серова была назначена директором ДИЗО Ростова в августе 2017 года. У нее юридическое образование. В департаменте госпожа Серова работала с 2008 года. Там она занимала разные должности в юридическом отделе и в отделе оформления правовой документации, а в 2015 году возглавила отдел сопровождения договорных отношений по земле. В том же году чиновница стала заместителем директора ДИЗО, а с марта 2017 года года исполняла обязанности директора. Госпожа Серова сменила на посту директора Дарью Тюрину, ушедшую в отпуск по беременности и родам.

Дарья Голякова