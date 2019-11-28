В будущее вместе со Сбербанком

Фото: Сбербанк

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин, а также его заместитель Александр Закурдаев и управляющий Головным отделением по Воронежской области Денис Скребец посетили Воронежский государственный медицинский университет, чтобы оценить реализацию кампусного проекта. ВГМУ – первый в Черноземье вуз, который принял участие в масштабной программе Сбербанка «Цифровой университет».

Проект предполагает модернизацию программного обеспечения, внедрение электронного документооборота, организацию безналичной оплаты во всех ключевых точках вуза и ряд других полезных современных сервисов.

Ректор ВГМУ Игорь Есауленко во время встречи с Председателем Центрально-Черноземного банка Владимиром Салминым высоко оценил преимущества, которые получил университет, благодаря сотрудничеству со Сбербанком.

— Кампусный проект оказался многофакторным. Он не только связан с зарплатным проектом или проходом в здание по кампусным картам. Проект оказался гораздо более масштабным. Сегодня он охватывает разные направления, включая «Бережливое производство», «Бережливое образование», внедрение дистанционных образовательных систем в деятельность нашего вуза и многое другое, - пояснил Игорь Эдуардович.

Взаимодействие со Сбербанком помогает университету применять в работе новые управленческие решения в деятельности структурных подразделений. По словам Игоря Есауленко кампусный проект помогает ВГМУ формировать хорошую образовательно-управленческую среду для осуществления своих уставных задач – подготовки кадров для практического здравоохранения.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин принял участие в ректорском совещании, на котором обсуждалась дальнейшая реализация проекта, посетил уникальный музей вуза и спортивный корпус с бассейном.

Это один из первых кампусных проектов в регионе. В эти дни мы как раз отмечаем его годовщину. Я считаю, что при правильном, позитивном, конструктивном отношении руководства вуза проект имеет все основания быть успешным.

Сегодня в периметр проекта включены уже почти 2000 студентов. Мне очень приятно, что это перекликается с теми настроениями, которыми живем мы. Коллеги не довольствуются только тем, что вошли в проект. Уверен, что его периметр может быть существенно расширен, - подчеркнул Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

Во время ректорского совещания Владимир Салмин и Игорь Есауленко обменялись символическими подарками. Председатель Центрально-Черноземного банка передал вузу сертификат на пользование электронной «Библиотекой Сбербанка», а ректор ВГМУ вручил Владимиру Салмину Благодарственные письма и сувенирный колокол с символикой вуза.