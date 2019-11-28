Фото: агентство деловых событий Event360

29 ноября, в Воронеже состоится первый «Женский форум Черноземья 2019».

Мероприятие пройдет в к/т "Спартак", 2 этаж, с 10:00 до 18:00.

Форум станет крупнейшей площадкой для обсуждения роли женщин в современном обществе.

В деловой программе форума дискуссии по темам: женщины за устойчивое экономическое развитие и гуманитарные инициативы, женский бизнес, здоровье и защита материнства, женщины за новые формы образования, женская кооперация в международной торговле, женское социальное предпринимательство, женщины в креативных индустриях, маркетинг и продвижение.

Спикеры форума — эксперты в области реализации гуманитарных проектов и руководства успешным бизнесом, производства продуктов или услуг, управления командами.

Форум объединит социально- активных, целеустремленных женщины из Воронежа и различных городов России: Москвы, Белгорода, Курска, Орла, Липецка.

Задачи форума — презентовать успешные технологии и методы развития женских инициатив, развитие предпринимательской деятельности женщин в регионах. Форум призван инициировать создание платформы для объединения и профессионального роста женщин в целях развития сотрудничества, взаимопомощи и обмена опытом.

Ярким завершением деловой программы станет модный показ одежды воронежского дизайнера Татьяны Сулиминой, организованный с участием Ассоциации индустрии красоты и дома моделей Models.

Воронежские художницы представят свои работы на выставке «Женский взгляд».

Организаторы: агентство деловых событий Event360 и маркетинговое агентство «Мозаика».