Фото: агентство деловых событий Event360
29 ноября, в Воронеже состоится первый «Женский форум Черноземья 2019».
Мероприятие пройдет в к/т "Спартак", 2 этаж, с 10:00 до 18:00.
Форум станет крупнейшей площадкой для обсуждения роли женщин в современном обществе.
В деловой программе форума дискуссии по темам: женщины за устойчивое экономическое развитие и гуманитарные инициативы, женский бизнес, здоровье и защита материнства, женщины за новые формы образования, женская кооперация в международной торговле, женское социальное предпринимательство, женщины в креативных индустриях, маркетинг и продвижение.
Спикеры форума — эксперты в области реализации гуманитарных проектов и руководства успешным бизнесом, производства продуктов или услуг, управления командами.
Форум объединит социально- активных, целеустремленных женщины из Воронежа и различных городов России: Москвы, Белгорода, Курска, Орла, Липецка.
Задачи форума — презентовать успешные технологии и методы развития женских инициатив, развитие предпринимательской деятельности женщин в регионах. Форум призван инициировать создание платформы для объединения и профессионального роста женщин в целях развития сотрудничества, взаимопомощи и обмена опытом.
Ярким завершением деловой программы станет модный показ одежды воронежского дизайнера Татьяны Сулиминой, организованный с участием Ассоциации индустрии красоты и дома моделей Models.
Воронежские художницы представят свои работы на выставке «Женский взгляд».
Организаторы: агентство деловых событий Event360 и маркетинговое агентство «Мозаика».