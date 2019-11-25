Минздрав Башкирии отказался продлить контракт с главврачом скорой помощи

Министерство здравоохранения Башкирии не продлило трудовой договор с главным врачом Республиканской станции скорой медицинской помощи Маратом Зиганшиным, который занимает эту должность с 1999 года. О предстоящей отставке со ссылкой на пресс-службу минздрава сообщило агентство «Башинформ».

Господин Зиганшин заявил агентству, что о причинах непродления контракта не знает.«Приказ пришел от министра здравоохранения. Все вопросы задавайте ему»,— цитирует его агентство.

Исполнять обязанности главврача будет заместитель Марата Зиганшина — Александр Степанов.

В последние годы работа службы скорой помощи в Башкирии сопровождается скандалами. В 2014 и 2018 годах сотрудники службы объявляли голодовки и забастовки против сокращения зарплат и социальных гарантий. В 2019 году они судились с Республиканской станцией скорой медпомощи за право на сокращенную рабочую неделю и дополнительный оплачиваемый отпуск.

Как голодали врачи скорой помощи в Уфе, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «С новым голодом».