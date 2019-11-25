Антон Шипулин объяснил, почему провел прием жителей Серовского округа в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Антон Шипулин впервые провел прием избирателей в Екатеринбурге. «Есть много людей, которые хотят попасть на прием, но не могут. Они прописаны в Серове, Лесном или в других городах, но живут в Екатеринбурге. Именно для них мы организовали этот прием»,— пояснил господин Шипулин.

С конца сентября депутат уже провел приемы в Верхней и Нижней Салде, Краснотурьинске, Нижней Туре, Лесном, Серова, а также в поселках Сосьва и Гари. Всего за это время Антон Шипулин принял около 100 человек. По его словам, за прием к нему приходят от трех до десяти человек. «Проблем много, но основная масса просит материальной поддержки. Я не могу достать деньги из своего кармана. Поэтому буду просить помощи у своих знакомых и компаний, главы которых являются меценатами»,— рассказал господин Шипулин. Он добавил, что с 26 по 28 ноября планирует провести приемы в Североуральске, Волчанске, Карпинске, Краснотуринске и поселке Басьяновском (Верхнесалдинский городской округ).

Антон Шипулин был избран депутатом Госдумы по Серовскому одномандатному округу в единый день голосования 8 сентября. За него проголосовали более 46 тыс. человек (41,6%).

Анастасия Реутова