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Талисманом детской линии одежды Brunello Cucinelli стал мишка Берни

Итальянский бренд Brunello Cucinelli представил новую детскую линию одежды. Модели для мальчиков и девочек в точности повторяют взрослые и выполнены из таких же премиальных материалов — кашемира, шелка, шерсти и хлопка. Составить уютный и дорогой family look в духе спорт-шик теперь не составит труда. Цветовая палитра тоже узнаваемая: слоновая кость, графитовый, серый и оливковый. Талисманом линии стал плюшевый мишка Берни — «мягкий» друг детишек.

Отдельного внимания заслуживает коллекция для самых маленьких, в которую вошли мягкие одеяла, пледы и спальные конверты. Главный месседж линии — уверенно смотреть в будущее и расти в атмосфере гармонии и взаимоуважения.

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