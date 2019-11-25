Электросети Рефтинского переданы в аренду на 20 лет «Облкоммунэнерго»

Электросетевая инфраструктура поселка Рефтинский (Свердловская область) на условиях аренды передана компании «Облкоммунэнерго». Договор заключен с местным МУП «ПТЖКХ» сроком на 20 лет, сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

«В ближайшее время предстоит увидеть “слабые” места в электросетевой инфраструктуре поселка. И работать так, чтобы гарантировать потребителям надежное электроснабжение и развивать сети»,— рассказал гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. «Решение о передаче сетей приняла администрация муниципалитета. На потребителях смена эксплуатирующей организации никак не отразится. Жителям поселка нужно только знать контакты, куда обращаться в случае перебоев с электроснабжением»,— добавил управляющий МУП «ПТЖКХ» Дмитрий Васильев.

«Облкоммунэнерго» будет эксплуатировать две трансформаторные подстанции мощностью 110 кВ каждая, 38 распределительных ТП и 62,5 км линий электропередачи. Для обслуживания электросетевого хозяйства в поселке создали филиал Асбестовского территориального подразделения энергокомпании. «Облкоммунэнерго» сегодня присутствует в 41 муниципалитете Свердловской области.

Ранее в интервью “Ъ-Урал” гендиректор ОАО «МРСК Урала» («Россети Урал») Сергей Дрегваль пояснил, что энергетики стремятся создать единое электросетевое пространство. «Лоскутность электрической сети осложняет выполнение производственных стратегических задач, оказывает негативное влияние на надежность электроснабжения. Сегодня на тему консолидации идут многочисленные дискуссии. Но факты остаются фактами. Большое количество частных ТСО просто обогащаются на передаче электроэнергии, не заботясь о состоянии сетей и о качестве предоставляемых услуг»,— отметил господин Дрегваль. По его оценкам, в целом по разным регионам от 60-70% рынка приходится на «Россети».

Николай Яблонский