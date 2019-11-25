«Легенды дизайна от ар-нуво до наших дней»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие лоты будут представлены на аукционе Sothbey’s.

26 ноября Sotheby’s проведет торги Important Design. Как говорят устроители, проводят их с надеждой на большой успех, не меньше того, который был у аналогичных весенних торгов. Выставлены на аукцион предметы легенд дизайна от ар-нуво до наших дней. Жан Дюнан, Пьер Жаннере, Маартен Баас, Эмиль Галле, братья Фернандо и Умберто Кампана — вот небольшая часть списка дневных торгов. Будут на них не только предметы мебели и интерьера. В числе лотов, например, лаликовский гребень и шпилька для волос.

Вечерние торги будут посвящены творчеству Диего Джакометти — это брат Альберто Джакометти, он же его модель, продюсер и даже соавтор. В 2014 году скульптуру Альберто «Большая голова Диего» продали за $50 млн. Работы самого Диего на аукционах продаются тоже очень хорошо, пусть не за десятки и сотни миллионов, но за миллионы. Среди коллекционеров его мебели были такие эстеты, как Юбер де Живанши, есть предметы от Диего и в Музее Пикассо в Париже и Шагала в Ницце.

На торгах среди лотов есть пара консолей 1980-х, оцененных в диапазоне от €700 тыс. до €1 млн. Создавал их Джакометти непосредственно для нынешнего владельца. Пару стульев 1982 года из бронзы с добавлением других металлов и кожи оценили в €300-400 тыс. На остальные лоты, которых меньше двух десятков, цены скромнее. Есть предметы и за €15 тыс., но это эстимейт. Насколько высоко взлетят ставки, узнаем уже во вторник.