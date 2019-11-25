Москва готовится к снегу и ледяному дождю

Синоптики обещают москвичам ледяной дождь и туманы. В ближайшие дни погода будет солнечной, морозной и сухой. Но в середине недели тенденция поменяется, рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если в понедельник и вторник характер метеоусловий центральной России существенно не изменится, и благодаря антициклону сохранится относительно солнечная, сухая и холодная погода с температурным фоном на два-три градуса ниже положенного, ночью — -6-11, днем — от 0 до -5. В среду с приближением слабо выраженного атмосферного фронта небо нахмурится, кое-где выпадет незначительное количество снега, что, впрочем, пока не приведет к формированию снежного покрова, но станет чуть теплее. Под утро уже -2…-7, и в дневные часы 0…-3. Основные опасности ожидают москвичей во второй половине недели. В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, который откроет доступ влажному черноморскому воздуху, сохранится пасмурная погода. Днем местами небольшой снег, к вечеру кое-где возможен слабый ледяной дождь с отложениями льда толщиной до миллиметра»,— заявил Тишковец.

Не все водители успевают подготовиться к такой сложной погоде, поэтому в начале недели могут образоваться очереди в автомастерские, отметил главный редактор Auto@Mail.ru Денис Смольянов: «Многие водители откладывают все на потом, для многих зима приходит неожиданно. Что касается очередей на шиномонтаж, они, к сожалению, будут. Желательно это делать до того, как выпадет первый снег и появится первый лед. В Москве, в центральной части России “переобуваться” лучше в конец октября и начале ноября. Если на улице уже стабильно +3, +5 градусов, можете смело ехать в шиномонтаж. Зимняя резина совершенно нормально работает».

Ранее метеорологи сообщили о так называемой «розовой» зиме. Это означает, что температура будет около нормы или чуть выше. Также синоптики отметили, что классическая зима наступит во второй половине декабря.