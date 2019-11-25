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Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Юрий Дроганов

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ   |  купить фото

ГИБДД подтвердила назначение Дроганова начальником московского управления

Начальником ГИБДД по Москве назначен Юрий Дроганов, подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД. До этого господин Дроганов занимал пост и. о. руководителя управления. О его повышении на прошлой неделе сообщили источники ТАСС и “Ъ”. В должности начальника он сменил Виктора Коваленко, который подал в отставку весной. На сайте ГИБДД господин Дроганов все еще указан врио начальника управления.

Напомним, отставке господина Коваленко предшествовало получившее резонанс ДТП на Можайском шоссе, когда Mercedes Gelandewagen врезался в «Ниву», пассажиры которой погибли, а водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами. Виновник аварии Муслим Джамбеков сбежал с места ДТП. Однако после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова сдался полиции.

Подробнее о смене начальника столичного ГИБДД — в материале “Ъ” «Виктор Коваленко свернул с дороги».

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