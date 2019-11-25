В Черноземье выросло число банкротств

В третьем квартале 2019 года почти во всех регионах Черноземья увеличилось число корпоративных банкротств, притом, что в целом в России наблюдается противоположная тенденция. Об этом говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) готовящего в рамках программы фундаментальных исследований Высшей школы экономики аналитику банкротств юрлиц в РФ.

В Белгородской области в третьем квартале обанкротилось 19 компаний, тогда как во втором квартале было 17 банкротов. В Воронежской области их число выросло с 32 до 33. В Курской — с 12 до 14.В Тамбовской — с 16 до 17.

А в Липецкой области динамика банкротств, напротив, уменьшилась. В третьем квартале в регионе обанкротились девять компаний, во втором — 11. В Орловской области число признанных банкротами компаний за квартал не изменилось — их так же восемь.

При этом в целом в РФ наблюдается продолжение снижения числа банкротств компаний, отмечается в исследовании. В сравнении со вторым кварталом этого года количество банкротств сократилось на 2,4%, с аналогичным периодом прошлого года — на 7,4%. В целом же за январь—сентябрь 2019 года показатель снизился на 7,6% в годовом выражении. Ранее снижение числа корпоративных банкротств наблюдалось и в Черноземье, такую динамику ЦМАКП фиксировал в макрорегионе по итогам первого полугодия 2019-го.

Подробнее о тенденции — в материале “Ъ-Черноземье” «Должники поверили в себя».

Сергей Калашников