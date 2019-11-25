В Бишкеке более тысячи человек вышли на митинг против коррупции

У здания парламента Киргизии в Бишкеке проходит стихийный митинг против коррупции, на который пришли около 1,2 тыс. человек, сообщает «Интерфакс». Поводом для акции стало вышедшие в СМИ журналистское расследование о многомиллионных махинациях в таможенной системе страны в 2011–2016 годы. Протестующие требуют привлечь к ответственности бывшего замглавы Государственной таможенной службы (ГТС) Киргизии Раимбека Матраимова.

Одна из участниц акции, член киргизского ЦИКа Гульнара Джурабаева рассказала, что «инициаторами стихийного митинга была молодежь». По словам члена ЦИКа, Киргизия «погрязла в коррупции». «Это строительная коррупция, горнодобывающая мафия, везде мафиозные кланы захватили власть. Они (власть.— “Ъ”) используют закон в собственных интересах. Силовики не занимаются государственной безопасностью, а занимаются охотой на гражданских активистов»,— убеждена госпожа Джурабаева.

Протестующие скандируют лозунги: «Власть народу», «В тюрьму воров», «В тюрьму Раима» и призывают провести в стране «реальные реформы». Инициаторы акции планируют подписать резолюцию со своими требованиями и отправить ее парламенту и президенту.

22 ноября киргизское «Радио Свобода» опубликовало расследование, проведенное совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и информагентством Kloop.kg. В материале сообщалось о незаконном выводе из Киргизии около $700 млн. Причастным к отмыванию средств был гражданин КНР Айеркен Саймаити, которого убили 10 ноября в Стамбуле. За несколько дней до своей гибели он дал журналистам интервью, в котором рассказал, что «профессионально занимался отмыванием денег». В расследовании отмечалось, что «подобный бизнес был бы невозможен без связей с чиновниками высокого уровня», ключевым из них и называли Раимбека Матраимова. Он работал в ГТС с 2005 по 2015 годы. После публикации материала в парламенте Киргизии создали временную депутатскую комиссию для изучению обстоятельств смерти Айеркена Саймаити.