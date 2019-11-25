Роспатент: имеющий патенты малый бизнес должен получить приоритетный доступ к госзакупкам

Роспатент выступает за приоритетный доступ к закупкам госкомпаний для малого и среднего бизнеса, имеющих патенты, сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев ТАСС. Кроме того, он считает, что меры по стимулированию малого и среднего бизнеса к оформлению прав на объекты интеллектуальной собственности «должны стать частью Национальной стратегии».

«Целесообразно обеспечить приоритетный доступ малых и средних предприятий, обладающих интеллектуальными правами — прежде всего, патентов на изобретения — к закупкам госкомпаний, а также реализацию сервиса взаимодействия малых предприятий и патентоведов на условиях безвозмездного оказания услуг»,— сказал господин Ивлиев. По его словам, малый бизнес нужно поддерживать всеми средствами, «начиная от прямых налоговых льгот, заканчивая развитием образования и кадрового обеспечения, повышения культуры использования прав на интеллектуальную собственность». Глава Роспатента добавил, что это важно прежде всего для малых инновационных предприятий, создаваемых при вузах, научных и исследовательских центров.

Также он рассказал, что сегодня экспертиза заявок на товарный знак проводится ровно полгода, на изобретение — чуть менее, чем за шесть месяцев. На регистрацию программы для ЭВМ — за срок около двух недель. «По последнему пункту мы вообще движемся к онлайн-оформлению, время будет уходить только на проверку и отображение факта регистрации в соответствующем реестре»,— сказал он. По словам господина Ивлиева, в 2018 году количество заявок на регистрацию изобретений от субъектов малого и среднего бизнеса выросло до 2982 с 2292 в 2016 году. Количество выданных предприятиям малого и среднего бизнеса патентов на изобретения за тот же период выросло почти в три раза — до 2499, а на полезные модели примерно в 1,6 раза — до 2076.