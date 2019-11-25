Гострудинспекция передала следствию материалы о гибели рабочего треста «Башгражданстрой»

Гострудинспекция в Башкирии передала в правоохранительные органы материалы расследования обстоятельств гибели рабочего ООО «Трест "Башгражданстрой"» (через муниципальное АО «Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительный комитет Уфы"» принадлежит мэрии Уфы). 1 ноября 53-летний каменщик упал с неогороженной площадки на седьмом этаже строящегося дома в Ленинском районе и скончался от полученных травм до приезда машины скорой помощи. Экспертиза установила в крови погибшего этиловый спирт в концентрации 1,77 промилле. По версии трудинспекции, причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, отсутствие контроля над соблюдением мер безопасности, допуск работника на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения. Предприятие будет привлечено к административной ответственности в виде штрафов, отмечается в сообщении ведомства.

Ирина Самойлова