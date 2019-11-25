Россия хочет продлить соглашение с Европой о совместных экспериментах на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» хочет обсудить с Европейским космическим агентством (ЕКА) продление договора о сотрудничестве в области совместных экспериментов на Международной космической станции (МКС). Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил предложение «Роскосмоса», говорится в распоряжении правительства на интернет-портале правовой информации. Госкорпорация согласовала свою идею с российским МИДом и Минюстом.

Соглашение с ЕКА было заключено 27 ноября 2009 года. Для европейского агентства сотрудничество с «Роскосмосом» лежит в основном в трех плоскостях: это научные космические экспедиции, поставки ракет-носителей среднего класса «Союз-СТ» для запуска полезной нагрузки с космодрома Куру во Французской Гвиане и программа МКС.

О российской космической стратегии читайте в публикации “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».