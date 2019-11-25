На экс-министра строительства Ставрополья завели уголовное дело о крупном взяточничестве

В Ставропольском крае завели новое уголовное дело на бывшего министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

По данным следствия, в 2017 году, занимавший тогда пост первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края господин Когарлыцкий за вознаграждение поспособствовал своему знакомому руководителю коммерческих организаций получить пост председателя общественного совета при региональном минстрое. Как сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах, речь идет о фактическом руководителе «Техноставприцеп» и «Центрстройинвест» А. Сизове. В 2018 году, уже занимая должность министра строительства, господин Когарлыцкий принудил руководителей государственного и муниципального учреждений Ставропольского края заключить контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ с фирмой, которую возглавлял господин Сизов. За это в апреле 2019 года чиновник получил от него автомобиль «Porsche Cayenne S» стоимостью 7,8 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, следователи задержали министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого 7 ноября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Тогда же у него дома и на рабочем месте прошли обыски.

По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола при строительстве «Легкоатлетического манежа». При этом работы не были закончены, а стоимость материалов была значительно завышена. Таким образом, действия чиновника нанесли государству ущерб на сумму более 14 млн руб.

Суд заключил господина Когарлыцкого под стражу.

Дарья Голякова