Novartis приобретает за $9,7 млрд производителя средства для снижения уровня холестерина

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявила о подписании соглашения о слиянии с американской The Medicines Company.

По условиям сделки Novartis заплатит $85 наличными за каждую акцию американского производителя экспериментального препарата для снижения уровня холестерина Inclisiran. Это на 24% выше стоимости акций The Medicines Company на момент закрытия торгов в минувшую пятницу, 22 ноября. Таким образом, Novartis оценила весь бизнес американской компании в $9,7 млрд.

«Мы рады заключить соглашение о покупке The Medicines Company, так как Inclisiran потенциально может перевернуть представление о лечении ишемической болезни сердца и семейной гиперхолестеринемии»,— приводятся в заявлении Novartis слова ее генерального директора Васа Нарасимхана.

Ранее в текущем месяце The Medicines Company представила результаты тестовых испытаний своего препарата. Согласно отчету, применение препарата позволило сократить уровень «плохого» холестерина в крови на 58%. Кроме того, в отличие от большинства нынешних препаратов против повышенного уровня холестерина, Inclisiran не нужно принимать ежедневно: он вводится пациенту раз в несколько месяцев в виде инъекции.

Кирилл Сарханянц