Донские казаки выбрали нового войскового атамана

В Ростовской области прошел 25 внеочередной отчетно-выборный Большой круг Всевеликого войска Донского. На нем казаки избрали нового войскового атамана — им стал директор Шахтинского Я. П. Бакланова казачьего кадетского корпуса Виталий Бобыльченко, сообщает пресс-служба Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. Платова, в котором проходило мероприятие.

Напомним, решение о досрочных выборах нового атамана было принято еще в сентябре. Тогда войсковой атаман Виктор Гончаров заявил, что необходимо изменить статуса Большого Войскового круга с отчетного на отчетно-выборный. «Год назад прошел отчетно-выборный Войсковой Круг, на котором казаки выразили мне доверие, единогласно избрав войсковым атаманом. Войсковой атаман назначается на должность Указом Президента Российской Федерации на основании представления ФАДН России. Однако, в связи с тем, что штабом Войска и Полпредством Президента РФ в ЮФО не была соблюдена должным образом процедура согласования избранного войскового атамана по итогам 24 Войскового Круга, нам необходимо провести повторные выборы войскового атамана. Сложившаяся юридическая коллизия не имеет иного решения»,- пояснил он. При этом сам господин Гончаров отказался принимать участие в новых выборах.

В итоге были определены два кандидата на пост — замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев, который ранее возглавлял департамент казачества в правительстве региона, и директор Шахтинского казачьего кадетского корпуса Виталий Бобыльченко. Однако, как сообщает Donnews, господин Корнеев в день Круга снял свою кандидатуру и попросил казаков поддержать его конкурента. Войсковым атаманом был выбран Виталий Бобыльченко, однако он сможет занять пост только после того, как его назначит лично президент.

Кристина Федичкина