Казаки Всевеликого войска Донского выберут нового атамана

Донским казакам предстоит выбрать нового атамана 23 ноября. Решение было принято на внеочередном Совете атаманов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» во вторник, 17 сентября, в Новочеркасске. Об этом сообщается на официальном сайте Всевеликого войска Донского.

на Совете войсковой атаман казачий генерал Виктор Гончаров заявил, что необходимо измененить статуса Большого Войскового круга с отчетного на отчетно-выборный. «Год назад прошел отчетно-выборный Войсковой Круг, на котором казаки выразили мне доверие, единогласно избрав войсковым атаманом. Войсковой атаман назначается на должность Указом Президента Российской Федерации на основании представления ФАДН России. Однако, в связи с тем, что штабом Войска и Полпредством Президента РФ в ЮФО не была соблюдена должным образом процедура согласования избранного войскового атамана по итогам 24 Войскового Круга, нам необходимо провести повторные выборы войскового атамана. Сложившаяся юридическая коллизия не имеет иного решения»,— пояснил он.

Как сказано в сообщении, атаманы в ходе обсуждения проблемы решили, что только Большой Круг как высшая форма казачьей демократии имеет полномочия решать все основные вопросы деятельности Всевеликого войска Донского. Большой Войсковой круг (отчетно-выборный) состоится 23 ноября 2019 года. Войсковой атаман казачий генерал Виктор Гончаров будет исполнять свои атаманские обязанности вплоть до процедуры выборов.

Кристина Федичкина