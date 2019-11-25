Воронежскую горэлектросеть возглавил Андрей Самойлов

Во время рабочей поездки в Воронежскую область гендиректор электросетевой компании «Россети Центр» Игорь Маковский представил нового генерального директора АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС) Андрея Самойлова. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Россетей Центра» «Воронежэнерго». Ранее господин Самойлов был первым замом филиала «Россетей Центра» (до ребрендинга — ПАО «МРСК Центра») «Тверьэнерго».

На должности главы Воронежской горэлектросети господин Самойлов сменил Сергея Дмитриева, который работал и.о. гендиректора с конца мая, утвержден на должности с начала октября. Причины его отставки не уточняются.

Напомним, в начале ноября мэрия Воронежа подвела итоги конкурса по продаже акций ВГЭС, которая управляет примерно 70% электросетевых активов облцентра). Выиграла заявка от тамбовского АО «Санаторий "Энергетик"», дочерней структуры уже три года претендующей на актив госкомпании «Россети». Она заплатила за акции ВГЭС 1,53 млрд руб. В мэрии рассчитывают, что продажа горэлектросети позволит ежегодно экономить на обслуживании погашенных кредитов до 450 млн руб.

Сергей Калашников