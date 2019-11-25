В России стали больше покупать автомобилей с «автоматом»

В 2019 году в России выросли продажи новых автомобилей с автоматической коробкой передач, сообщает «Автостат».

За январь-сентябрь на российском рынке было продано 698,4 тыс. автомобилей с «автоматом», что на 3% больше, чем за девять месяцев 2018 года. При этом продажи машин с механической коробкой передач снизились на 8,4% — до 486 тыс. шт. Доля рынка автомобилей с автоматической коробкой передач в 2019 году выросла до 59%, а доля машин с механической трансмиссией снизилась до 41%.

Напомним, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,4 млн шт., что на 2,4% меньше, чем в январе-октябре 2018 года.