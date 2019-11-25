В Ростове в митинге обманутых дольщиков приняли участие 250 человек

В воскресенье, 24 ноября, в Ростове прошел митинг обманутых дольщиков и пострадавших от самовольного строительства. Мероприятие было ранее согласованно администрацией Октябрьского района города.

Всего в митинге приняли участие около 250–270 человек, акция продлилась около двух часов. Митингующие выступили с требованием включить в единый реестр проблемных объектов все дома с участием дольщиков, приостановить судебные решения по сносу домов-самостроев, а также обеспечить полное финансовое возмещение ущерба всем пострадавшим от долевого строительства. В конце мероприятия участники приняли резолюцию, которая будет направлена властям региона, президенту и правительству России.

Кристина Федичкина