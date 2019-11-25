Платную трассу Москва—Екатеринбург построят к 2030 году

«Автодор» планирует к 2027 году ввести новую скоростную автотрассу Москва—Казань, а к 2030 году — «доехать» до Екатеринбурга, пишет ТАСС со ссылкой на главу госкомпании Вячеслава Петушенко.

«Мы бы хотели, чтобы она (трасса Москва—Казань) дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — сказал он. Возможность продления скоростного автокоридора до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны, добавил господин Петушенко.

Подробнее о трассе — в материале «Ценные указанния»