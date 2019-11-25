Гидрометцентр: аномальное тепло вернется на большую часть территории России

На большую часть территории России в середине недели вернется аномальное для ноября тепло, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, потепление ожидается даже в Сибири и на юге Урала, где недавно показатели были ниже нормы на 15°С.

«Постепенно положительные аномалии будут охватывать всю территорию России. Всю прошлую неделю, например, было очень холодно в южной половине Урала, западной Сибири, средней Сибири, южной Сибири. Температуры достигали значений –25...–30°С… Но постепенно, к середине недели, температурный фон будет выше нормы даже там. Такое небольшое возвращение тепла»,— сообщил господин Вильфанд ТАСС. Он добавил, что тепло продлится недолго, поскольку уже в начале декабря прогнозируются очередные колебания температуры.

По словам господина Вильфанда, во второй половине недели оттепель также сменит морозы в Москве. «Первые два дня недели будут по-настоящему морозными и с низкой температурой. Но в среду, уже во второй половине дня, начнется понижение давления»,— сказал он. По словам синоптика, антициклон начнет отступать, температура воздуха поднимется до ноля, в четверг ожидается от –2°С до +2°С. «Ночные температуры тоже повысятся, они будут в диапазоне от –1°С до –6°С. Точно такой же температурный фон и дальше в течение недели»,— сообщил синоптик.

В пятницу и субботу температура будет выше нормы на 2–3°. В пятницу прогнозируется –3°С...+2°С, а в субботу –1°С...–4°С. По словам господина Вильфанда, существенных осадков в этот период не ожидается, однако с пятницы возможен небольшой снег. «Он не покроет землю надежно, да и на лыжах кататься не придется»,— отметил синоптик.

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в четверг вечером ожидается ледяной дождь, льдом покроются дороги и тротуары. До вторника в столице сохранится холодная погода, без осадков. В среду ожидается небольшой снег. По его словам, осень 2019 года может стать самой теплой за всю историю наблюдений.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Ноябрь радует погожими днями».