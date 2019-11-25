«Задача стоит ювелирная — загнать людей в строгие рамки»

Скандал вокруг медицинских справок для водителей стал одной из главных тем минувшей недели. Сначала Минздрав объявил об увеличении стоимости справок до 5 тыс. руб., и люди по всей стране выстроились в огромные очереди у наркодиспансеров, чтобы оформить бумаги по старым ценам. На следующий день президент Владимир Путин, осматривая новые Московские центральные диаметры, невзначай упомянул, что такой рост стоимости медсправок — полная чушь. Буквально спустя несколько минут Минздрав объявил, что вступление в силу нового порядка откладывается на полгода. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич — о том, чем рискует власть, проводя подобные эксперименты.

Инициатива Минздрава по немедленному внедрению новых правил медосмотра водителей и последовавшая президентская оплеуха лишний раз подтверждают: нет у нас в стране никакой вертикали власти. Все эти в высшей мере странные инициативы — не более чем результат бесконечно открытого тендера по контролю над гражданами. Чиновники предлагают, а Кремль утверждает, кладет под сукно на будущее или решительно вмешивается, стараясь отыграть откровенную глупость переборщивших подчиненных. Свидетелями последнего варианта мы стали на прошлой неделе.

Номинально причиной отсрочки введения анализов стала их стоимость. Сложно спорить с президентом, что для многих россиян 5 тыс. руб. за проверку — сумма более чем серьезная. Однако сдается мне, что дело не в этом. Решение Минздрава ведь не отменено, а лишь перенесено на июль следующего года. Вряд ли чиновникам удастся так поднять доходы граждан к новому сроку, чтоб стоимость стала незаметной для кармана. А вот толпы водителей, собравшихся в одной очереди и единых в своем недовольстве еще одной бездумной регуляцией властей, действительно опасны. Особенно на фоне социологических исследований, фиксирующих рост протестных настроений в регионах. Они же могут просто так не разойтись. А там глядишь, к ним и друзья со знакомыми подтянутся, у которых тоже с доходами не ахти, а всякого рода налоговых или коммунальных платежей все больше и больше. И что, выводить ОМОН ради каких каких-то медиков, ловко придумавших для себя новую статью доходов? Нет, конечно.

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Так что задача стоит достаточно ювелирная: загнать людей в строгие рамки, но так, чтобы в процессе построения они не взбунтовались, тем более по такому плевому поводу. В этом отношении, кстати, всякого рода запретительные законы работают куда лучше. Всегда можно сказать, что, несмотря на мрачные формулировки, простым людям волноваться нечего. Даже в случае массовых арестов, как после московских протестов, большинство же действительно сразу отпускают, а реальные сроки получают единицы.

Однако общий тренд на агрессивный характер взаимодействия с населением остается неизменным. Вот и в случае с анализами: президент, конечно, пожурил медиков, но в целом подход Минздрава одобрил. А заодно подчеркнул, что от новых правил выдачи медсправок зависит безопасность миллионов водителей и пешеходов, просто вводить их надо с умом. Что в данном случае означает поэтапно и, возможно, не во всех регионах одновременно. Потому что иначе как ограничениями и проверками власть с нами работать не умеет, да, похоже, и не хочет.