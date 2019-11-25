Дело этапированного в Москву из-за угроз судье в интернете Алексея Вересова рассмотрят в Удмуртии

Уголовное дело, возбужденное в отношении ранее судимого Алексея Вересова из Удмуртии, рассмотрит Якшур-Бодьинский райсуд. Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

«Сегодня следователь сообщил, что дело Вересова будет закончено в течение двух недель, затем оно будет передано генеральному прокурору, потом — в Якшур-Бодьинский суд для рассмотрения по существу»,— сообщил господин Пашков.

Напомним, что ранее Алексея Вересова доставили из Удмуртии в Следственный комитет РФ в Москве в связи с публикацией в интернете призывов к экстремисткой деятельности, а также угроз убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Московского горсуда. Задержанному предъявили обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В ходе следственных действий Вересов признал вину в совершении преступления.