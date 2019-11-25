«Серебряный Лучник» объединяет корпоративных волонтеров Самары

В Самаре состоялась презентация номинаций X юбилейной премии «Серебряный Лучник — Самара». На встречу были приглашены представители предприятий и крупных компаний, реализующих проекты в сфере благотворительности и корпоративного волонтерства. В ходе дискуссии они поделились с единомышленниками своим опытом, наметили пути к объединению усилий на благо жителей региона. Партнерами мероприятия выступили Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Общественная палата Самарской области.



Региональный этап Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» проводится агентством коммуникаций «ПРАТОН» с 2010 года. По итогам 2019-го премия будет вручаться в десятый раз. Долгая история «Лучника» позволяет организаторам видеть тенденции, важные для Самарского региона. Одна из них заключается в растущей активности бизнеса, ориентированного на поддержку социальной сферы. Директор агентства «ПРАТОН» Анна Сеглина пригласила собравшихся к участию в «Серебряном Лучнике» в номинациях «Корпоративная социальная ответственность (КСО)» и «Благотворительность» и выразила пожелание, чтобы в год десятилетия региональной премии проектов в этих номинациях было в десять раз больше.

Еще одной целью встречи стал обмен лучшими практиками социальных и волонтерских проектов. О своей работе рассказали представители компаний «Филип Моррис Интернэшнл», «Данон Россия», «Балтика», «Почта России», Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, благотворительного фонда «Личное участие». По эмоциям выступающих было понятно, что они вместе с коллегами становятся участниками волонтерских проектов не «для галочки». «Я искренне рад: оказывается, в Самаре очень много людей, ведущих такую работу. Здорово, что сегодня мы собрались вместе и познакомились. Если мы объединимся, результат будет еще более весомым!» — поделился впечатлениями Алексей Транцев, член Федерального экспертного совета Ассоциации Волонтерских Центров.

Об эффекте синергии говорил и Павел Покровский, член жюри премии «Серебряный Лучник — Самара», заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, на площадке которой проходило мероприятие. «Сейчас назрела необходимость создания единого ресурса, где будут собраны готовые кейсы для компаний, подключающихся к корпоративному волонтерству. В частности, можно использовать материалы, которые накоплены организаторами „Серебряного Лучника“. Главное, что в одном месте, например, на сайте Общественной палаты, будет аккумулироваться огромный опыт корпоративных волонтеров, что позволит сообща решать главную задачу — улучшать качество жизни в Самарской области», — отметил он.

Оценку актуальных тенденций в сфере КСО дала Анна Бушлякова, лидер регионального представительства НСКВ в Самарской области, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России: «Сейчас корпоративное волонтерство переживает этап перехода от отдельных проектов, разовых акций к системной работе. Такие встречи, как сегодня, позволяют не только подводить итоги деятельности регионального представительства НСКВ в Самарской области, в которое входит уже 13 социально ответственных компаний, но и планировать работу в следующем году. Считаю, что обмен лучшими практиками поможет нам достичь выдающихся результатов».

В завершение своего выступления Анна Бушлякова вручила активным участникам НСКВблагодарственные письма. Их получили Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, АО «Данон Россия», филиал «Балтика-Самара», региональная общественная организация «Экоконтроль Самарской области», информационный портал «Волга Ньюс», Управление федеральной почтовой связи (УФПС) Самарской области, «Росбанк» и ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». Многие члены НСКВ уже не раз участвовали в «Серебряном Лучнике — Самара» и получали награды на региональном этапе премии. Презентации проектов в сфере КСО и благотворительности помогают расширять круг корпоративных волонтеров Самарской области.