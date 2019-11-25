Стоимость метра во вторичном жилье в Перми перевалила за 60 тыс. рублей

Пермь вошла в список городов, в которых сохраняется тенденция к росту стоимости вторичной недвижимости. Такие данные приводятся в составленной экспертами таблице динамики цен на рынке вторичной недвижимости в Москве и крупнейших городах России.

По данным аналитического центра ЦИАН, средняя стоимость вторичной недвижимости в ноябре 2018 года составляла в Перми 56,4 тыс. за кв. м, в октябре 2019-го этот показатель составил 60,2 тыс. руб./кв. м, в ноябре 2019-го — 60,7 тыс. руб./кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли на 8%.

В целом по России положительная динамика цен сохраняется в сегменте новостроек, а стоимость вторичной недвижимости стагнирует. За минувший месяц вторичное жилье в России подорожало менее чем на 1%, в среднем до 66 тыс. руб. за 1 кв. м.

Подробнее о ситуации на рынке жилья в крупнейших городах России — в материале «Цены на вторичную недвижимость прекращают движение».