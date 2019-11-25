Очередная авария в краснодарском поселке Российский обесточила три жилых дома

Три многоквартирных дома по улицам Парижской и Рымникской в поселке Российском временно подключат к дизельному генератору. Они обесточены из-за случившейся вечером в воскресенье, 24 ноября, аварии на трансформаторной подстанции. Как сообщили в мэрии, перегрузка сетей энергоснабжения привела к выгоранию трансформатора на объекте электроснабжения.

По информации городской ЕДДС, для восстановления электроснабжения требуется приобрести новый трансформатор и установить его. Замену техники произведут в течение дня 25 ноября.

Уточняется, что жилые дома, которые остались без электричества, являются самовольными постройками, право собственности в которых жители получили через суд. Все системы жизнеобеспечения в зданиях работают от электроэнергии, поэтому из-за аварии в них пропала также вода и отопление.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ранее аналогичная авария в домах поселка Российского произошла в ночь на пятницу, 22 ноября. Как сообщали в мэрии, из-за наступивших холодов жители стали массово пользовать обогревательными приборами, что привело к перегрузке электросетей и пожару на трансформаторной подстанции. Тогда без света тепла и воды остались девять многоквартирных домов в районе улиц Измаильской, Рымникской, Шевкунова и Альпийской.

Василий Хитрых