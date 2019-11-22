Пожар на подстанции в Краснодаре оставил без электричества девять домов

В ночь на пятницу, 22 ноября, из-за перегрузки на электрической подстанции в краснодарском поселке Российском произошел пожар. Без света остались девять многоквартирных домов в районе улиц Измаильской, Рымникской, Шевкунова и Альпийской, которые относятся к категории самовольно построенных, но на квартиры в них судом признано право собственности, сообщили в мэрии.

По данным администрации Краснодара, подстанция принадлежит небольшой частной сетевой компании «Сервиспрофэнерго». В домах нет центрального отопления и газа. В двух из девяти домов благодаря подключенному газоснабжению работает отопление, в остальных тепла нет. По словам специалистов, пожар на подстанции произошел вследствие ее перегрузки, поскольку к ней подключено слишком много абонентов. «При похолодании включили отопительные приборы. В результате нагрузка в несколько раз превысила мощность подстанции. Из-за этого случился пожар», - рассказали в мэрии.

Ситуация осложняется тем, что конструкция подстанции не дает возможности подключить к ней генераторы. На месте оперативная группа муниципальной «Службы спасения», специалисты департамента городского хозяйства. По предварительной оценке трансформаторы выдержали и не выгорели. Огонь повредил часть торсады и внутреннего оборудования.

Ночью спасатели на территории ЧС установили большую палатку и организовали пункт обогрева. Там можно зарядить технику, а рано утром туда организован подвоз питьевой воды, организован кипяток. Сообщается, что устранить аварию планируют в течение ближайших часов - в районе полудня.

Василий Хитрых