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Верховный суд Татарстана купит черный седан за 2,6 млн рублей

Верховный суд Татарстана за счет федерального бюджета приобретет автомобиль представительского класса за 2,6 млн руб. Тендер появился на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, это должен быть автомобиль иностранной марки, собранный в России. Цвет машины должен быть черный, тип кузова — седан. Мощность двигателя транспортного средства должна составлять не менее 245 и не более 249 лошадиных сил. Максимальная скорость машины должна быть не менее 235 км/ч Автомобиль должен быть оборудован автоматической коробкой передач, круиз-контролем, системой контроля «слепых зон», штатной навигационной системой и системой экстренной связи «Эра-Глонасс». Победитель тендера должен поставить машину в течение десяти дней после заключения договора.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов поддержал возвращение смертной казни.

"Ъ-Казань"


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