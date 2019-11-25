В Госдуме предложили ввести льготы на билеты в театр для многодетных семей

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков («Единая Россия») предложил ввести для многодетных семей льготную программу по посещению театров по всей России. Свое предложение парламентарий изложил в письме на имя главы Минкульта Владимира Мединского, сообщает «РИА Новости».

Господин Юрков считает, что нужно обязать все театры выделять ежемесячные квоты на программу, которую предлагается условно назвать «Семья в театре». Также можно запустить для многодетных семей систему абонементов на весь театральный сезон и установить ежемесячную квоту в размере «два билета на одну семью» в каждом театре.

Помимо этого депутат предложил Минкульту выделить ежемесячную квоту в размере около 10% от общего числа мест в каждом российском театре, подведомственном министерству. При распределении льготных билетов предлагается руководствоваться принципом межведомственного адресного подхода к многодетным семьям с приоритетным учетом малоимущих семей, детей из многодетных семей, воспитывающихся в трудных условиях, опекунских и патронатных многодетных семей.

Раздавать квотированные билетов в театральных кассах предлагается в порядке живой очереди и по официальным документам, полученным многодетной семьей. Квотируемые билеты при этом нужно снабдить средствами защиты (печать театра, цифровые знаки), надписью о запрете передачи и перепродажи билетов, отмечает Дмитрий Юрков.

Как ранее показал опрос Общественной палаты, более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи. Первый вице-премьер Антон Силуанов уже не первый год предлагает сократить соцпомощь и сделать ее адресной. По его мнению, в России слишком много тех, кто рассчитывает на господдержку: семь из десяти россиян получают соцвыплаты, «хотя нуждающихся в них значительно меньше».

Подробности — в материале журнала «Огонек» «Повышенные соцобязательства».