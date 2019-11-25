Бизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники

Общественная организация «Деловая Россия» предложила министру промышленности и торговли Денису Мантурову отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо организации. Обязательная маркировка фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек вступает в силу с декабря 2019 года, а остальных видов электроники и бытовой техники — с лета 2020 года.

«Деловая Россия» считает, что маркировка внедряется бессистемно, поэтому необходима выработка единых критериев. По мнению представителей бизнеса, маркировке подвержена та продукция, где степень проникновения контрафакта низкая. Председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров сообщи изданию, что сделать копию технически сложного предмета, например холодильника, не только трудно, но и просто нерентабельно, поэтому такие виды товаров нужно маркировать в последнюю очередь.

Минпромторг заявил «Известиям», что выбор товаров для маркировки определяется «картой потребностей» государства, граждан и бизнеса. Сейчас идет расширение перечня таких товаров, а маркировка будет распространятся на наиболее чувствительную к контрафакту продукцию. Кроме того, министерство уже занялось разработкой методик и критериев оценки новых групп товаров с участием бизнеса.

Сейчас в список подлежащих маркировке товаров входит 11 групп. В 2019 году обязательная маркировка затронет несколько категорий. С 1 марта стала обязательной маркировка табака, с 1 июля — обуви. С 1 декабря средствами идентификации будут оснащать духи, шины, фотоаппараты, постельное белье, блузки и верхнюю одежду. С 2024 года должна заработать единая система маркировки товаров.

Об эксперименте по прослеживаемости некоторых импортируемых товаров — в публикации “Ъ” «Технику отследят по номерам».