Площадь пожара в ресторане Сургута составила 3 тыс. кв. метров

Площадь пожара в сургутском ресторане «Кристалл» составила 3 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. Напомним, сообщение о пожаре спасателям поступило в воскресенье в 21:26 местного времени. На момент прибытия первых подразделений в ресторане горела крыша. В 22.39 пожар был локализован, полностью ликвидирован — в 5:10.

«По уточненным данным, здание двухэтажное, кирпичное с деревянной кровлей. В здании располагались помещения станции технического обслуживания, магазина и общественного питания. В ходе ликвидации возгорания из здания эвакуировались 60 человек, один человек обратился за помощью к специалистам скорой помощи, также из зоны горения эвакуировано пять автомобилей», — говорится в сообщении спасателей. По данным «Интерфакс-Урал», огнем повреждено 1,8 тыс. кв.м. площади, при пожаре в здании ресторана произошло обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. м.

Ликвидацию пожара осуществляли 36 специалистов с применением 13 единиц специальной техники. Причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС России.