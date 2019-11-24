В Сургуте загорелся ресторан, где праздновали свадьбу

В Сургуте (ХМАО) вечером в воскресенье в ресторане «Кристалл» на улице Рационализаторов произошло возгорание. В МЧС по ХМАО сообщили, что информация поступила в 21:26 местного времени. На место вызова выехали 13 единиц техники, 36 человек личного состава от подразделений МЧС России.

По данным «К-Информ», в ресторане проходила свадьба, в заведении было около 150 человек. Предположительно, загорелся дымоход. Огонь распространился на крышу, частично обрушилась кровля. Пострадал 18-летний парень.