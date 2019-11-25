Организатор концертов из Екатеринбурга пытается оспорить реформу РАО в суде После нее общество в регионах представляют частные компании

Российское авторское общество (РАО) подало два иска к организатору концертов из Екатеринбурга ООО «Легенда Промоушн» на 177,7 тыс. руб. и 1,4 млн руб. В материалах дела указано, что «Легенда Промоушн» не исполнила обязательства по договорам с тюменским представительством РАО о предоставлении прав на публичное исполнение музыкальных произведений для концертов музыканта J. Seven в Кургане и «Хора Турецкого» в Кургане и Нижневартовске в 2018 году. Один из исков удовлетворен, второй — будет рассмотрен 18 декабря.

«Легенда Промоушн» пытается оспорить необходимость выплат. Как заявила “Ъ” юрист компании, «Легенда Промоушн» решила расторгнуть договоры в одностороннем порядке, не получив от РАО ответа на запрос предоставить копии документов, подтверждающих законность полномочий представителя общества в УрФО.

В 2017 году РАО ликвидировало филиалы по всей стране, теперь представителями общества в регионах являются частные предприниматели, утверждает «Легенда Промоушн». Но на сайте РАО об этом не упоминается. В компании уверены, что РАО вводит пользователей прав в заблуждение по поводу схемы своей работы, при этом в договоре принимает участие третье лицо, имеющее возможность использовать не только имя, но и печать и реквизиты РАО.

В РАО считают, что заявление «Легенды Промоушн» о неправомерном заключении договора представителем РАО не имеет под собой правовых оснований.

Подробнее о конфликте — в материале «Авторам устроили концерт»