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Уголовные дела в Сибири

Пресс-секретарь главы Хакасии останется на своем посту

Пресс-секретарь главы Хакасии Валентина Коновалова Максим Усов не покинет свою должность. На прошлой неделе стало известно, что господин Усов принял решение об увольнении по собственному желанию.

«В администрации главы республики, как вы знаете, идет реорганизация, в том числе меняется функционал некоторых сотрудников. Произошло недопонимание с моей стороны. У меня состоялась встреча с Валентином Олеговичем [Коноваловым]. Контракт не расторгнут, я продолжаю работать»,— рассказал “Ъ-Сибирь” пресс-секретарь главы республики.

Максим Усов стал пресс-секретарем главы Хакасии в марте 2019 года. До этого он работал телеведущим ГТРК «Хакасия», был автором программы «Муж на кухне».

Юлия Сасевич


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