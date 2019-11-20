Пресс-секретарь главы Хакасии покидает пост

Пресс-секретарь главы Хакасии Валентина Коновалова Максим Усов решил уволиться с должности. «Официальная причина моего ухода — по собственному желанию. Окончательное решение о моей отставке будет принято завтра на встрече с руководством правительства»,— рассказал “Ъ-Сибирь” пресс-секретарь. В свою очередь в пресс-службе руководителя республики подтвердили, что контракт с господином Усовым пока не расторгнут.

Максим Усов стал пресс-секретарем главы Хакасии в марте 2019 года. До этого он работал телеведущим ГТРК «Хакасия» и был автором программы «Муж на кухне».

Юлия Сасевич