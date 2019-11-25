Володин: мама живет со мной уже десять лет в Москве

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита на родину в Саратовскую область рассказал, что его мама живет с ним 10 лет в Москве. Он поздравлял жителей села Тепловка с Днем матери и поговорил с ними по поводу этого праздника.

Один из присутствующих рассказал в ходе визита, что его мама провожает его словами «иди подальше из дома». «И это хорошо, есть кому сказать это. А потом будешь переживать, что сказать некому,— ответил ему господин Володин.— У меня мама тоже со мной живет, поэтому есть кому встретить и проводить. Это самое главное». На уточняющие вопросы он ответил, что мама живет с ним в Москве уже 10 лет.

Видеозапись опубликована на странице Instagram volodin.saratov:

Напомним, в 2018 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального рассказал, что матери господина Володина Лидии Барабановой (на тот момент сообщалось, что ей было 82 года) принадлежит квартира стоимостью около 230 млн руб. в комплексе «Белый лебедь» в Москве. Господин Володин утверждает, что мама купила недвижимость на свои деньги. Он, его мама и сестра с 1999 года была владельцами компании «Солнечные продукты». Акции они продали в 2007 году за $200 млн.