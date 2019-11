Какие образовательные проекты интересны миру

Всемирный инновационный образовательный саммит (WISE) 2019 года прошел под девизом «UnLearn, ReLearn: What it means to be Human». В этом году в двухдневной конференции приняли участие около 3 тыс. участников более чем из 100 стран и 900 учащихся из различных школ в Катаре. Конференция включала в себя более 100 часов сеансов и дискуссий. Премию WISE за вклад в развитие образования получил основатель High Tech High (HTH) Ларри Розенсток из США. Проект High Tech High объединяет академическое и техническое обучение и пытается преодолеть препятствия на пути к качественному образованию. Основанный в 2000 году проект в настоящее время представляет собой интегрированную сеть из 16 чартерных школ, обучающих примерно 5,8 тыс. учащихся в четырех кампусах. Школы помогли подготовить тысячи учащихся разного происхождения для получения высшего образования, гражданства и работы. 98% студентов HTH были приняты в университет — по сравнению с общенациональным средним показателем 69%.

Анастасия Мануйлова